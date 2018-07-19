ЕБРР одобрил выделение Украине 250 миллионов евро на "зеленую" энергетику

Новая программа будет запущена для замены оригинальной USELF, срок действия которой истек 30 июня 2018 года.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 18 июля одобрил новую программу реализации проектов альтернативной энергетики в Украине (USELF-III) с объемом финансирования 250 миллионов евро.

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Об этом УНИАН сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

"Вчера была одобрена Советом директоров ЕБРР", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, новая программа USELF-III будет запущена для замены оригинальной программы USELF, срок действия которой истек 30 июня 2018 года.

За время действия программы USELF банк профинансировал проекты на 100 миллионов евро.

В 2010 году ЕБРР объявил о начале Программы финансирования альтернативной энергетики (USELF) объемом 50 миллионов евро (затем объем финансирования был увеличен вдвое), с предоставлением финансирования местным частным предприятиям для инвестиций в проекты возобновляемой энергетики (малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, использование биомассы и биогаза) в Украине.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. Начиная с 1993 года, банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению свыше 12 миллиардов евро в рамках 400 проектов.