В Украине готовят порядок деятельности банков на период оккупации Крыма и АТО на Донбассе

Национальный банк Украины совместно с ассоциациями банкиров разрабатывает порядок регулирования деятельности банков в Украине на период оккупации Автономной Республики Крым и проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на заявление первого замглавы Нацбанка Александра Писарука в ходе встречи с руководителями крупнейших банков 8 декабря.

По информации НБУ, в настоящее время прорабатываются предложения по этому вопросу от Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), и согласованная позиция регулятора и банковского сообщества будет представлена через неделю на очередном совещании.

Как сообщалось, НАБУ обратилась к Нацбанку с предложением отсрочить до 1 февраля 2015 года переход к новому режиму обслуживания счетов крымчан, которые были открыты до вступления в силу закона о создании свободной экономической зоны «Крым», поскольку его применение уже привело к многочисленным конфликтам банков с клиентами и к техническим проблемам банков.

Читайте такжеПродолжение агрессивной политики России должно повлечь за собой новые санкции - ЯценюкКроме того, ассоциация предложила отложить проведение обязательной ежегодной инвентаризации для составления годовой отчетности в зоне АТО, поскольку банки и предприятия не могут создать необходимые условия для проведения такой инвентаризации.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года РФ, вопреки всем международным нормам, аннексировала украинский Крым, а с апреля активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, введя на территорию ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей свои регулярные войска.

В Украине с 27 сентября действует закон, согласно которому СЭЗ «Крым» вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя. В рамках этого закона Нацбанк приравнял крымчан к нерезидентам, а также запретил привлечение депозитов и выдачу кредитов в российских рублях на территории Украины.

В отношении Донбасса Президент Украины Петр Порошенко своим указом предложил Нацбанку в месячный срок прекратить обслуживание банками счетов субъектов хозяйствования и населения в зоне АТО, а также обязал Кабмин в двухнедельный срок свернуть работу госпредприятий, учреждений и организаций в зоне АТО. В свою очередь, Нацбанк разослал банкам письмо с напоминанием о запрете всех видов финансовых операций в оккупированных населенных пунктах, действующем с 7 августа, и разъяснением, что к запрещенным операциям относится обслуживание счетов, в том числе карточных.

По словам министра финансов Александра Шлапака, правительство пересматривает свою политику по отношению к Донецкой и Луганской областям, включая возможность создания свободной экономической зоны в регионе.