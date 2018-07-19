Украина не боится никаких санкций России – Гройсман

По словам первого вице-премьера Степана Кубива, санкции РФ никак не повлияют на экономику нашей страны.

Украина не боится санкций, которые могут быть введены Российской Федерацией против украинских физических и юридических лиц.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман журналистам на брифинге в ходе рабочей поездки в Киевскую область.

"Мы не боимся никаких санкций, никаких их решений. И это наша позиция", - сказал премьер.

"Столько вреда, сколько сделала Россия в отношении Украины, суверенного европейского государства, даже трудно переоценить. Более 10 тысяч людей убиты, почти 40 тысяч людей ранены, 1 миллион 700 тысяч перемещены, так как их дома заняли боевики. И еще за это они хотят вводить санкции?" - добавил он.

В то же время первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге в Киеве заявил, что санкции РФ никак не повлияют на экономику нашей страны.

"Учитывая, что мы ввели ограничения на торговлю с агрессором и будем продолжать эту линию, их зеркальные санкции никак не повлияют на экономику Украины", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее российские СМИ сообщили, что правительство РФ начало подготовку президентского указа о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины. По их данным, в украинский санкционный список попадут несколько сотен физических и порядка ста юридических лиц, в том числе бизнесмены, политики и госслужащие. Санкции будут подразумевать блокирование активов участников списка в РФ и запрет на вывод капитала.