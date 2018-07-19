Новый патент: Mastercard сможет проводить криптовалютные платежи

Запатентованная компанией технология позволит управлять "частичными резервами валют, основанных на блокчейне", то есть криптовалют.

Платежная система Mastercard получила патент, который позволит осуществлять трансакции в криптовалютах с помощью банковских карт.

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Об этом сообщает Коммерсант.

"Соответствующий патент на "метод и систему связи активов на основе блокчейна со счетами в официальной валюте" был опубликован во вторник ведомством по патентам и торговым знакам США", - говорится в сообщении.

Запатентованная компанией технология позволит управлять "частичными резервами валют, основанных на блокчейне", то есть криптовалют. Применение этих технологий может ускорить криптовалютные трансакции.

"Использование традиционных платежных сетей и технологий платежных систем в сочетании с валютами на основе блокчейна может дать потребителям и продавцам преимущества децентрализованности блокчейна, сохраняя при этом безопасность информации о счете и обеспечивая надежную защиту против мошенничества и краж", - считает Mastercard.

Пока Mastercard ничего не сообщала о том, как она собирается применять этот патент на практике.