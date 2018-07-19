Завтра доллар и евро подорожают: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 20 июля: 100 USD – 2647,2433 гривни; 100 EUR – 3067,6255 гривни; 10 RUR – 4,1837 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2647,2433 (19 июля – 2630,3338)

100 EUR – 3067,6255 (19 июля – 3054,0806)

10 RUR – 4,1837 (19 июля – 4,1817)

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Как сообщает УНИАН, 19 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,42/26,46 гривни/доллар.

К закрытию торгов гривня к доллару укрепилась на 4 копейки с открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,69/30,74 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4724 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 520 сделок на сумму 4724 миллиона долларов.