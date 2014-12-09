Доллар на межбанке приближается к 16 гривням

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 9 декабря, к 12:51 понизились до 15,65/15,98 против 15,52/15,87 на закрытии торгов в понедельник.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни по отношению к евро к 12:51 упали до 19,34/19,74 против 19,05/19,48 на закрытии 8 декабря.

По отношению к российскому рублю котировки гривни установились на значениях 0,28/0,29.

Читайте такжеБизнес ожидает роста курса выше 15 гривень за доллар в 2015 году – опросКак сообщал УНИАН, НБУ вчера понизил официальный курс гривни еще на 11 копеек.

8 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1552.5710 гривни (с 14.00 5 декабря – 1541.5499);

100 евро – 1919.2883 (с 14.00 5 декабря – 1897.8021);

10 российских рублей – 2.9234 (с 14.00 5 декабря – 2.9255).