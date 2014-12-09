Кабмин сократит расходы на госсектор на 10% за 2 года - Яценюк
13:19, 09 декабря 2014Финансы
0
Кабинет министров Украины в рамках внедрения новой экономической политики намерен сократить на 10% расходы на государственный сектор в 2015-2016 годах.
Яценюк намерен сократить раходы на госсектор на 10% / Фото УНИАН
Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Читайте такжеКабмин продолжит сокращать госсектор экономики
«Экономика после преодоления российской военной агрессии должна стать на новые рельсы экономической политики. Мы обязаны пойти по пути сокращения расходов на государственный сектор – на 10% в течение 2015-2016 года», - сказал Яценюк.
Напомним, в июле Кабмин снизил показатели доходов и расходов бюджета на миллиард гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter