Кабмин сократит расходы на госсектор на 10% за 2 года - Яценюк

Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Читайте такжеКабмин продолжит сокращать госсектор экономики

«Экономика после преодоления российской военной агрессии должна стать на новые рельсы экономической политики. Мы обязаны пойти по пути сокращения расходов на государственный сектор – на 10% в течение 2015-2016 года», - сказал Яценюк.

Напомним, в июле Кабмин снизил показатели доходов и расходов бюджета на миллиард гривень.