Миссия МВФ сегодня начала работу в Киеве

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства 9 декабря.

«МВФ сегодня прибыл, и первый раунд переговоров сейчас буквально проходит», - сказал Яценюк.

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Ранее в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше сообщали, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Николая Георгиева будет работать в Киеве в период с 9 по 18 декабря.