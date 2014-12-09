Миссия МВФ сегодня начала работу в Киеве

13:28, 09 декабря 2014
Финансы
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Миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда (МВФ) вернулась в Киев для проведения переговоров с новым украинским правительством, запланированных с 9 по 18 декабря.

REUTERS

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства 9 декабря.

«МВФ сегодня прибыл, и первый раунд переговоров сейчас буквально проходит», - сказал Яценюк.

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Ранее в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше сообщали, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Николая Георгиева будет работать в Киеве в период с 9 по 18 декабря.

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