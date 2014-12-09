Кабмину предложили новый вариант расчета акциза на сигареты

В компании надеются, что новый Министр финансов заинтересуется таким предложением, - сообщил Олег Стрекаль, директор по корпоративным вопросам компании, пишет Цензор.

«Во-первых, нужно немедленно изменить структуру табачного акциза, увеличив его адвалорный компонент. Это остановит сокращение сегмента недорогих отечественных сигарет без фильтра и «перетекание» спроса на черный рынок. Во-вторых, властям пора уже разрабатывать акцизную политику совместно со всей табачной индустрией, а не в угоду отдельным компаниям», - убежден Олег Стрекаль.

Как пишут авторы статьи, с момента утверждения нового министра финансов Украины Наталии Яресько эксперты и игроки рынка табачных изделий ищут ответ на вопрос: пойдет ли Яресько по пути предоставления преференций производителям сигарет с фильтром высокой ценовой группы. Напомним, что под руководством предыдущего министра финансов Александра Шлапака в пакете антикризисных законопроектов в Верховную Раду был подан и проект №5079, предусматривающий акцизного налога на сигареты без фильтра на 60%. При этом, налог на сигареты фильтровой группы на весь 2015 г. предлагалось оставить на нынешнем уровне. Отметим, что предложение резко повысить ставки акциза на одни сигареты и «заморозить» на другие входит в противоречие с Соглашением об ассоциации с ЕС и с Планом действий правительства по имплементации этого Соглашения.

В Украине ставка акцизного налога на табачные изделия состоит из двух частей – специфической и адвалорной. Специфическая ставка (отдельно для сигарет с фильтром, отдельно – для бесфильтровых сигарет) устанавливается в гривнах за 1 тыс. шт., и эту сумму производитель уплачивает в бюджет вне зависимости от цены изделий. Вторая, адвалорная ставка, устанавливается в процентах от максимальной розничной цены, которую производитель декларирует для каждого из брендов сигарет отдельно. Такая система считается справедливой - чем выше цена сигарет, тем больший налог взимается с курильщика при их покупке, и применяется в большинстве стран мира.

Но в 2013 г. правительство Николая Азарова провело двукратное снижение адвалорной составляющей табачного акциза при одновременном повышении специфических ставок. В итоге сумма налога, который платится с пачки дорогих фильтровых сигарет, уменьшилась в среднем на 60 коп. по сравнению с 2012 г. В премиальном сегменте в 2013 г. акциз с одной пачки сигарет снизился на 1,13 грн. по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии 2014-го ситуация была схожей: снижение суммы акциза в цене дорогих сигарет с фильтром составило (по сравнению с 2012 г.) 36 коп/пачка, а в дешевом сегменте - 92 коп/пачка.

В результате налоговых преференций дорогим сигаретам (которые занимают 40% украинского рынка) в 2013 г. бюджет недополучил около 3 млрд. грн акцизных поступлений. При этом, несмотря на снижение акцизных отчислений, цены на дорогие сигареты росли: отдельные участники рынка, пользуясь появившимися налоговыми льготами, резко увеличили собственную прибыль. В свою очередь, потребители недорогих сигарет, акциз на которые вырос, начали искать более дешевый продукт на черном рынке. Доля теневого сегмента заняла до 10% всего оборота табачных изделий в Украине при потерях бюджета за год еще 2 млрд. грн.