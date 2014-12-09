Яценюк предложит ВР проголосовать за налоговый компромисс и всеобщее декларирование

Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время внести в парламент законопроекты о налоговом компромиссе, введении всеобщего декларирования доходов, а также усовершенствовании системы контроля за трансфертным ценообразованием крупных компаний, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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По словам Яценюка, налоговый компромисс и всеобщее декларирование устанавливают нулевую «ставку» налогообложения имеющихся активов, но предполагают дальнейший контроль доходов и расходов.

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"Правительство будет предлагать парламенту принять закон о налоговом компромиссе. Это означает введение "нулевых" налоговых деклараций. Все должны сказать, что у кого есть. Это наш старт. После этого старта правительство считает необходимым ввести всеобщую систему декларирования доходов", - сказал Яценюк.

В свою очередь, в рамках контроля за трансфертным ценообразованием крупных компаний, по словам Яценюка, Кабмин своими решениями намерен исключить любую возможность вывода капиталов через офшоры.