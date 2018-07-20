Заплатят все: правительство хочет усилить контроль за доходами богатых украинцев

Кабмин собирается ужесточить контроль налоговиков за доходами богатых украинцев, но только с 2019 года.

С 1 января 2019 года богатые украинцы могут оказаться под усиленным контролем налоговиков. Такой проект закона накануне разработал Минфин, сообщает Украинская правда.

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"19 июля документ впервые появился в повестке дня профильного правительственного комитета - за шаг до рассмотрения на Кабмине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии Минфин отозвал этот проект закона с планами доработать и вернуться к этому вопросу в сентябре. Официальное объяснение - законопроект не полностью отвечает заявленным в нем целям.

При этом поясняется, кто может попасть под действие этого законопроекта. В частности, в понимании Минфина налогоплательщик с высокими доходами - это тот, кто отвечает одному из этих критериев.

Первый критерий. Плательщик является конечным бенефициаром крупного налогоплательщика.

Второй критерий. Богатый украинец - тот, кто напрямую или косвенно владеет 10 и больше процентами уставного капитала или права голоса приобретенных акций налогового резидента другого государства с доходами более 1 миллиона евро за год, предшествующий отчетному.

Третий критерий. Богатыми будут считаться украинцы с годовым доходом свыше 50 миллионов гривен.

Следовательно, если налогоплательщик имеет статус "лица с большими доходами", это будет отражаться в государственном реестре физических лиц.

Для богатых украинцев законопроект вводит штрафы за несвоевременное представление налоговых деклараций. Размер штрафа - 10% от суммы начисленного налога на доходы физических лиц.

Кроме этого, налоговики смогут дольше проверять декларации состоятельных граждан. Так, согласно предложенному министерством варианту, контролирующие органы будут вправе проверить правильность данных в налоговых декларациях в течение 3650 дней (10 лет) со дня подачи декларации.

Увеличение сроков для проверки связаны со сложной структурой доходов богатых граждан и сложностями, которые возникают в случае подтверждения информации в иностранных государствах.