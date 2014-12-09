Банк России понизил официальный курс рубля до рекордной отметки в 54,21 за доллар

Официальный курс евро повышен на 1,46 руб. до 66,88 руб, сообщают Ведомости.

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При этом стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,15 руб. до 59,91 руб.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что российский рубль снова рухнул: курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10.10 мск понедельника вырос на 55 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 53,06 руб.