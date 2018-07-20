НБУ оценивает рост экономики Украины во втором квартале в 3,2%

При этом Нацбанк прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2018 году до 3,4%.

Национальный банк Украины оценивает рост ВВП Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении в 3,2%.

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Об этом говорится в инфляционном отчете, опубликованном на сайте регулятора.

"По оценкам НБУ, во втором квартале 2018 темпы роста реального ВВП остались практически неизменными - 3,2% г/г (в первом квартале – 3,1% - УНИАН) и поддерживались, прежде всего, внутренним спросом, как потребительским, так и инвестиционным", - говорится в отчете.

НБУ отметил, что, как и ранее, прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2018 году до 3,4%.

"Основной движущей силой останется частное потребление, что в текущем году стимулируется мощным ростом заработных плат, денежных переводов, пенсионных выплат", - говорится в отчете.