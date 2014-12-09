Всемирный банк вновь ухудшил прогноз по ВВП России

Об этом говорится в сообщении Всемирного банка. При этом в 2016 году ВБ ожидает в России роста ВВП на 0,3%, передает ТАСС.

Всемирный банк обновил свой прогноз темпов экономического роста России на 2015 и 2016 годы в условиях дальнейшего падения и роста волатильности мировых цен на нефть, говорится в сообщении организации.

Предыдущий обновленный прогноз ВБ по росту российской экономики был опубликован 2 декабря и предполагал нулевой рост ВВП РФ в 2015 году и рост на 0,5% в 2016 году.

Новый базовый сценарий предполагает, что средняя цена на нефть составит 78 $/барр. в 2015 году и 80 $/барр. в 2016 году. "Согласно базовому, или наиболее вероятному, сценарию, в 2015 году прогнозируется сокращение инвестиций третий год подряд", - считает ведущий экономист Всемирного банка по Российской Федерации Биргит Хансл.

Кроме того, Всемирный банк рассматривает оптимистичный и пессимистичный сценарии. Так, пессимистичный сценарий предполагает среднюю цену на нефть на уровне 70 $/барр. в 2015 году и на уровне 72 $/барр. в 2016 году. При этом снижение темпов роста российской экономики, согласно такому сценарию, ожидается на уровне 1,5% в 2015 году, после чего экономический рост составит 0,3% в 2016 году. Инвестиции сократятся более значительно, чем в рамках базового сценария.

Оптимистичный сценарий ВБ предполагает, что средняя цена на нефть составит 85 $/барр. в 2015 году и 90 $/барр. в 2016-м. При данных ценах на нефть российская экономика, как ожидается, сможет избежать рецессии в 2015 году и в 2016-м достичь роста на 0,5%. При этом основной движущей силой экономического роста, как ожидается, станет чистый экспорт вместо потребления, поскольку рост последнего, скорее всего, остановится.

Россия в 2015 году может столкнуться с рецессией после пяти лет роста. Пересмотренный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП на 0,8% в 2015 году при усилении оттока капитала, сохранении западных санкций и сокращении доходов населения из-за инфляции и снижения курса рубля. Это дно, считают в министерстве, рассчитывая вернуться к росту в 2016 году. В инвестбанках предупреждают, что рецессия может оказаться глубже и дольше.

Последняя версия прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития предполагает снижение ВВП в 2015 году на 0,8%. Сентябрьский вариант предусматривал рост экономики на 1,2%. Но экономисты МЭР рассчитывали его, исходя из цены на нефть 100 $/барр., и закладывали в прогноз снятие антироссийских санкций.

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Теперь в министерстве на это не надеются, закладывая в прогноз 80 $/барр. и рассчитывая провести весь 2015 год под санкциями. Отток капитала в такой модели составит $90 млрд, ожидают в ведомстве (прежняя версия прогноза - $50 млрд по итогам 2015 года). Рецессия будет сопровождаться падением инвестиций на 3,5% (ранее ожидали роста на 2%) и реальных доходов населения на 2,8%. Последний фактор в условиях 7,5-процентной инфляции, ускоренной снижением курса рубля (на девальвацию придется 3,2 из 7,5%), приведет к сокращению частного потребления, указано в прогнозе МЭР.

Курс рубля при цене на нефть 80 $/барр. стабилизируется в районе 49 руб./$, ожидают в ведомстве, но его резкое ослабление в конце 2014 года обеспечит 3,2% из 7,5% годовой инфляции в следующем году.