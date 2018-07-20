Долг придется вернуть: "Ощадбанк" добился отмены судебного решения по "Укртелекому"

Таким образом, банк получил право на принудительное взыскание с "Укртелекома" задолженности по договору купли-продажи облигаций на сумму 1,1 миллиарда гривень.

"Ощадбанк" добился в Верховном суде отмены судебных решений, по которым "Укртелеком" имел право не заплатить банку более 1 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба банка.

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"Верховный суд постановлением от 17 июля 2018 года частично удовлетворил кассационную жалобу "Ощадбанка" и отменил решение Хозяйственного суда г. Киева от 27 ноября 2017 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 10 апреля 2018 года о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между банком и "Укртелекомом", на сумму более 1 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, таким образом, "Ощадбанк" получил право на принудительное взыскание с "Укртелекома" задолженности по договору купли-продажи облигаций на сумму 1,1 миллиарда гривень. Соответствующий иск банка находится на рассмотрении Хозяйственного суда г. Киева.

Как сообщалось, 15 сентября 2015 года "Укртелеком" и "Ощадбанк" заключили договор, согласно которому банк обязался передать в собственность "Укртелекома", а последний обязался не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ" (владелец контрольного пакета акций "Укртелекома") серии С в количестве 1 миллиона штук по цене 1 миллиарда гривень плюс накопленный купонный доход по облигациям на дату продажи.

В августе 2017 года, во избежание выполнения обязательств по договору путем уплаты банку больше 1 миллиарда гривень, "Укртелеком" подал иск в Хозяйственный суд г. Киева о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными. Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск.

17 июля 2018 года по кассационной жалобе банка судебные решения были отменены и дело было направлено на рассмотрение в суд первой инстанции.