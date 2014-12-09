Нацбанк снова понизил официальный курс гривни
14:50, 09 декабря 2014Финансы
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НБУ сегодня понизил официальный курс гривни к доллару еще на 5 копеек.
REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 9 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 1557.7517 грн (с 14.00 8 декабря – 1552.5710);
100 EUR – 1909.4920 (с 14.00 8 декабря – 1919.2883);
10 RUR – 2.9222 (с 14.00 8 декабря – 2.9234).
Читайте такжеДоллар на межбанке приближается к 16 гривнямКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 8 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,5089 грн/долл.
Общий объем заявок субъектов рынка составил 12,8 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,5050 грн/долл.
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