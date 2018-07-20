Десятки международных компаний в Украине фигурируют в деле о незаконном выводе средств за рубеж

ГПУ оценила ущерб государства в более 955 млн грн.

Прокуратура Киева расследует закупки крупными украинскими компаниями и десятками «дочек» международных компаний аутсорсинговых услуг у компаний "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф", которые по факту предоставляли услуги по незаконному выводу денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов.

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Об этом говорится в тексте определения Днепровского райсуда Киева со ссылкой на ходатайство прокуратуры Киева в рамках уголовного производства от 17 октября 2017 года.

"Неустановленными лицами внедрен противоправный механизм по предоставлению крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны, в том числе с иностранным капиталом, а именно: "Хуавей Украина", "Самсунг электроникс Украина компани", "Киевстар", "Нова пошта" и другим, услуг по незаконному выводу денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что должностные лица указанных компаний перечисляли на счета «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» деньги за якобы предоставление квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения основной деятельности заказчика (услуги аутсорсинга), но фактически работники отбирались и трудоустраивались компаниями-заказчиками услуг.

В определении отмечается, что в течение 2014-2018 годов компаниям за такие услуги было перечислено свыше 1,5 млрд грн, и, согласно заключению экспертного исследования "Исследовательского информационно консультационного центра", они нанесли ущерб государству на более 955 млн гривень.

По итогам рассмотрения ходатайства суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие оригиналов у "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" документов, указывающих на их взаимоотношения с заказчиками, среди которых компании «ПГГ Украина», «Тойота Украина», «Хускварна Украина», «Альянс Холдинг», "ФМС Украина", "Дебтекс Украина", "Миле", "Дикергофф Цемент Украина", "Адидас-Украина", «Вижн Украина", "Гибсон Инновейшнз Украина", "БСХ Бытовая Техника", "Коника Минолта Украина", "Филипс Украина", "Пионер Украина", "Дюпон Украина", "Кимберли-Кларк Украина", "Санофи - Авентис Украина", "Селдико", "БАСФ Т.О.В", "Тева Украина", "Проктер энд Гембл Украина", "Монделис Украина", "Телесвит", "Данон Днепр", "Сингента", "Якобс Украина", "Байер", "Дхл Интернешнл Украина", "Филипс Световые Решения Украина", "Эйвон Косметикс Юкрейн", "Адам Украина", "Лореаль Украина", "Шелл Юкрейн Эксплорейшн Энд Продакшн И", "ЗИП", «Проминвестбанк».