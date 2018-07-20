Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из Китая

Президент США готов в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства.

Власти США могут обложить пошлинами практически все товары, ввозимые в страну из Китая, заявил президент Дональд Трамп.

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Об этом сообщает Росбалт.

В интервью CNBC он заявил, что он готов в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства.

"Я готов дойти до пятисот миллиардов долларов", - заявил Трамп.

В середине июня президент США объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму в 50 миллиардов долларов, а к настоящему времени США, по данным CNBC, уже обложили импорт из Китая на 34 миллиарда долларов, на что Китай ответил зеркальными мерами.

Реализация угрозы Трампа, как отмечает CNBC, приведет к тому, что обложен пошлинами окажется практически весь импорт из Китая - в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму в 505,5 миллиарда долларов. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее 130 миллиардов долларов.

"Мне очень нравится президент Си, но это очень несправедливо", - сказал Трамп, заверив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или из политических соображений, а ради выгоды США.

​11 июля стало известно, что администрация Дональда Трампа подготовила новый список подлежащих обложению пошлинами товаров из Китая на общую сумму порядка 200 миллиардов долларов.