Нацбанк вчера предоставил банкам рефинансирование на 1,5 млрд гривень

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование 11 банкам сроком на 1 день под 17,5% годовых.

Также регулятор продал депозитные сертификаты на 3,521 млрд грн 15 банкам под 7,5% годовых на один день, на 1,210 млн грн 5 банкам на 7 дней под 11,0% годовых, на 353 млн грн 4 банкам на 14 дней под 11,5% годовых.

Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем снизился до 6,702 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 24,3%, в т.ч. по кредитам овернайт – 22,7% годовых.

Читайте такжеНацбанк сегодня продавал банкам доллары уже по 15,58 грн

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 5 декабря предоставил банкам рефинансирование на сумму 3,841 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 5,147 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 7,622 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка – 19,3%, в т.ч. по кредитам овернайт – 17,8% годовых.