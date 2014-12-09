НБУ объявил 1-4 января выходными для банковской системы

Об этом регулятор сообщил в письме к банкам (№25-205/73085).

Согласно письму, Нацбанк также установил для банковской системы особый порядок работы на 29-31 декабря 2014 года и 5, 6 и 8 января 2015 года.

Так, согласно графику НБУ, 29 и 30 декабря система электронных платежей Нацбанка (СЭП) будет работать до 22.00, 31 декабря – до 15.00, при этом банки должны завершить все расчеты с клиентами 30 декабря. Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке 29 декабря работает до 17.00 и в 2014 году больше работать не будет.

Согласно письму к банкам, 5 января банковские учреждения будут работать без клиентов, 6 и 8 января банковская система будет работать в обычном режиме.

Официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам устанавливается и публикуется 29 декабря 2014 года около 16:00 и действует до момента его последующего установления 6 января 2015 года

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Кабмин принял постановление о переносе ряда выходных дней на период новогодних праздников 2014 года. Согласно постановлению, рабочий день с пятницы, 2 января, перенесен на субботу, 17 января, с четверга, 8 января, - на субботу, 31 января, с пятницы, 9 января, – на субботу, 14 февраля.