Фонд гарантирования начал ликвидацию банка «Золотые ворота»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка «Золотые ворота» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации, сообщается на сайте фонда.

Фонд назначил ликвидатором банка Валерия Ермака сроком на 1 год - до 4 декабря 2015 года включительно.

Фонд сообщает, что требования кредиторов банка для их удовлетворения за счет средств от продажи имущества принимаются в течение 30 дней со дня публикации в газете «Голос Украины» объявления об отзыве лицензии и ликвидации банка.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Золотые ворота», поскольку его акционеры не воспользовались предоставленной возможностью возобновления работы и не выполнили требования НБУ по обеспечению финансовой поддержки финучреждения.

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Справка УНИАН. Банк «Золотые ворота» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по размеру активов.

По информации НБУ, основными собственниками банка являются Яков Кузнецов с долей 19,15%, Вадим Вишневский - 12,19% и Евгений Черняк - 10,07%.