Яценюк: сотрудничества с МВФ мало, нужна донорская конференция

Украина намерена продолжить реализацию программы сотрудничества с ключевыми кредиторами, в частности Международным валютным фондом, а также провести международную донорскую конференцию, участники которой должны утвердить план развития страны и механизм финансирования этого плана, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Чтобы выйти из нынешней крайне сложной ситуации, нам нужна международная помощь. Первая задача – программа с МВФ. Первые два транша мы получили только потому, что Украина все реформы выполнила. Наша задача сейчас – тактическая – продолжение сотрудничества с МВФ. Но этого мало, – сказал Яценюк. – Вторая задача – международная донорская конференция для Украины и утверждение на этой конференции плана восстановления страны. Мы не просим денег и не жалуемся. Мы говорим о том, что мы партнеры, а если мы партнеры – то помогите нам».

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Как подчеркнул Яценюк, участниками такой конференции должны стать страны Большой семерки и международные финансовые организации.

«Успех Украины должен стать успехом всего цивилизованного мира», - подчеркнул Яценюк.