Госстат назвал области-лидеры по росту розничной торговли

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне вырос на 6,2%.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2018 года вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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При этом Госстат пока не обнародовал абсолютные значения.

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской (на 24%), Полтавской (на 10%), Донецкой (на 10,3%) и Закарпатской (на 10,2%) областях.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в июне 2018 года по сравнению с маем снизился на 0,8%, а по сравнению с июнем 2017 года вырос на 6,3%.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 млрд грн.