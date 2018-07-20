Украина сделала шаг к регулированию криптовалют

Совет по финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами.

Совет по финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами, которая предполагает признание определенных категорий криптовалют и токенов финансовыми инструментами.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

По его словам, эта концепция предполагает определение роли и функции государственных органов (НБУ, НКЦБФР, Минфина, ГФС, Госфинмониторинга) в регулировании обращения этих инструментов, лицензировании участников операций, раскрытии информации и так далее.

«Это важный первый шаг в формировании консенсуса среди государственных органов и финансовых регуляторов, который подтверждает готовность работать с Верховной Радой Украины и крипторынком по формированию законодательной и нормативной базы, что обеспечит прозрачность и качество отношений инвесторов и участников рынка с криптовалютами», - написал Хромаев.

Как сообщал УНИАН, общий размер сегмента майнинга (процесс, который позволяет «эмитировать» криптовалюты) криптовалют в Украине превышает 100 млн долл. США в год. В 2017-2018 годах компаниями с украинским происхождением было создано 25 криптовалют, а объем привлеченных через ICO средств составил более 99 млн долл. США в эквиваленте. Украина входит в топ-10 стран мира по количеству пользователей криптовалют, а ежедневные объемы торгов ими с использованием гривни достигают 1,9 млн долл. США.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко в конце января призвал правительство способствовать развитию майнинга в Украине, отделив эту деятельность от законодательного регулирования криптовалют.

Справка УНИАН. Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины. В его состав входят по должности председатель Национального банка Украины, министр финансов Украины (сопредседатели Совета), председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, директор-распорядитель ФГВФЛ, заместитель председателя национального банка Украины, заместитель министра финансов Украины.