Яценюк обещает вдвое сократить единый налог для малого и среднего бизнеса

Кабинет министров Украины намерен в 2 раза сократить ставку единого налога и ввести двухлетний мораторий на проверку малого и среднего бизнеса, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

"По малому и среднему бизнесу мы предлагаем два простых решения. Первое решение - сократить в два раза для малого и среднего бизнеса единый налог, и второе решение - просто два года их не трогать и не проверять", - сказал он.

Также премьер отметил, что предусмотренная планом действий правительства до 2016 года реформа трансфертного ценообразования даст возможность перераспределить налоговую нагрузку в направлении ее сокращения для малого и среднего бизнеса.

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Как сообщал УНИАН, представители ассоциаций малого и среднего бизнеса предлагают правительству объявить амнистию налогов и капиталов до реформирования Налогового кодекса.