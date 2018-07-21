В Нацполиции проверят злоупотребление полномочиями главы Сбербанка России в Украине Князевой

Ранее сообщалось, что глава правления Сбербанка России в Украине Ирина Князева в 2014 году пыталась вывести со своего банковского счета 1 миллион долларов США за одну операцию.

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство в отношении главы правления украинского Сбербанка России Ирины Князевой по статье 364-1, часть 2, «злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица», по факту заявления главы информационного агентства «Голос Народа» Антона Гринёва.

Об этом Антон Гринёв сообщил на своей странице в Facebook, приложив соответствующую выдержку из ЕРДР.

«Будем дожимать», — резюмировал правозащитник.

Ранее сообщалось, что глава правления Сбербанка России в Украине Ирина Князева в 2014 году пыталась вывести со своего банковского счета 1 миллион долларов США за одну операцию, но получила отказ из-за законного ограничения НБУ на вывод более 15 000 гривен в сутки. После чего Князева обошла ограничение банковского регулятора, злоупотребив своими полномочиями.

1 июля 2014 года Князева подала иск в суд на Сбербанк России, руководителем которого являлась, а уже 9 июля 2014 года, Печерский районный суд постановил удовлетворить исковое требование и позволить Князевой снять 1 миллион долларов со своего счета, несмотря на постановления Национального банка. Таким образом Князева и её подчиненные находились в конфликте интересов. Отмечается, что Сбербанк России, будучи ответчиком по иску замглавы правления банка Ирины Князевой, не стал обжаловать судебное решение и подавать апелляционную жалобу.

Напомним, ранее хакеры опубликовали переписки сотрудников Сбербанка из которых следовало, что Валерий Хорошковский готовится к покупке банка.

В начале июня Сбербанк России с помощью титушек захватил и разгромил киевский ТРЦ «Магеллан».