Глава МВФ считает, что действия Трампа угрожают мировой экономике

При худшем сценарии глобальное ВВП может снизиться на 0,5%, считает Кристин Лагард.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа, могут сказаться на развитии мировой экономики.

Об этом она сказала в ходе встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе, передает "Новое время" со ссылкой на City A.M. "При худшем сценарии пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%", - добавила глава МВФ.

Читайте такжеОтвет на пошлины США: Евросоюз вводит временные защитные меры по импорту стали

Ранее сообщалось, что власти США могут обложить пошлинами практически все товары, ввозимые в страну из Китая.

9 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах. Дональд Трамп позднее заявил, что 20-процентной пошлиной могут быть обложены автомобили из Евросоюза.