Рубль во вторник отражал падение нефти

При этом торги проходили при низкой активности участников рынка перед советом директоров Центробанка в четверг, по итогам которого возможны изменения в денежно-кредитной политике, а также из-за рисков внезапных интервенций Центробанка в случае чрезмерного разогрева рынка, к которым регулятор уже прибегал на прошлой неделе, пишет Reuters.

"Игроков на валютном рынке сдерживает ясная позиция ЦБ РФ, направленная на таргетирование цены у максимальных значений в виде валютных интервенций. Уже ясно видно, что активность Центрального банка резко возрастает при достижении ценой этих отметок", - сказал Семен Каменский из Grand Capital.

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К 18.00 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" торговалась вблизи отметки 54,17, что на 0,8 процента выше предыдущего закрытия.

Евро к этому времени вырос на 1,4 процента до 67,15 рубля.

Бивалютная корзина оценивается в 60 рублей, на 64 копейки выше вчерашнего биржевого закрытия.

Ранее доллар достиг сессионного пика на 54,35, евро - на 67,22.

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На совете директоров ЦБР в четверг может произойти ужесточение денежно-кредитной политики - его ждут практически все участники рынка, расходясь лишь в степени повышения ключевой ставки, на которое пойдет регулятор в условиях ускорения инфляции и ослабления рубля на 40 процентов с начала года. Инфляция в прошлом месяце достигла 9,1 процента в годовом выражении.

Согласно консенсус-прогнозу Reuters, Банк России повысит ключевую ставку на заседании в четверг на 100 базисных пунктов до 10,50 процента годовых, стараясь приблизить реальные ставки денежного рынка к ускоряющейся инфляции и ослабить спекулятивное давление на рубль.

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Рубль с 27 ноября, когда было принято решение ОПЕК не сокращать добычу нефти, неоднократно обновлял абсолютные минимумы, показав наихудший результат в среду, 3 декабря, - 54,91 рубля за доллар - после ухудшения макропрогноза на следующий год Министерством экономического развития.

Сейчас баррель Brent оценивается в $66,20, что практически на уровне вчерашнего закрытия, однако утром он падал до отметки $65,29 впервые с октября 2009 года.

Центробанк на прошлой неделе выходивший с валютными интервенциями в течение трех биржевых сессий, продал на них более $4,5 миллиарда.

В декабре российским корпорациям и банкам требуется номинально более $33 миллиардов под уплату внешних займов и процентов по ним, тогда как самый простой и доступный источник валютной ликвидности - регулярные и безлимитные интервенции - Центробанк отменил в начале ноября, отпустив рубль в свободное плавание.