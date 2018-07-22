Во Франции заявили о начале торговой войны между ЕС и США

"Я прошу США включить здравый смысл и уважать правила и своих союзников", - заявил министр экономики и финансов Франции.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что между Евросоюзом и США фактически началась торговая война.

Об этом сообщает Europa Press. "Я прошу США включить здравый смысл и уважать правила и своих союзников", - заявил он. Он также подчеркнул, что именно США должны первыми сделать шаг к диалогу с ЕС.

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Как известно, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа, могут сказаться на развитии мировой экономики.

9 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах. Дональд Трамп позднее заявил, что 20-процентной пошлиной могут быть обложены автомобили из Евросоюза.