Украинцы стали богаче, но все еще опасаются скачков валюты - исследование

Ожидания относительно развития экономики и динамики роста цен стали более оптимистичными.

Индекс потребительских настроений украинцев в июне 2018 года повысился на 2,7 пункта, до 65,6 (по шкале от нуля до 200) по сравнению с майским показателем.

При этом относительно аналогичного периода прошлого года этот показатель вырос на 6,2 пункта. Об этом свидетельствуют материалы ежемесячного исследования компании GfK Ukraine, пишет "Сегодня".

По данным исследования, индекс текущего личного материального состояния показал наибольшую положительную динамику, повысившись по сравнению с маем 2018 года на 8,8 пункта до 59,6.

"Этот результат может быть связан с постепенным ростом реальных доходов населения, а также с тем, что в летний период происходит снижение цен на основные продовольственные товары", – отмечают аналитики GfK Ukraine.

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 6,2 пункта – до 67,3, а в целом индекс текущего состояния в месячном сравнении повысился на 5,1 пункта – до 65,5, отмечает GfK Ukraine.

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Украинцы в июне текущего года имели оптимистичные ожидания относительно развития экономики страны в ближайшие пять лет – соответствующий индекс вырос на 3,3 пункта по сравнению с майским показателем – до 56,4.

Также украинцы оптимистично настроены в отношении дальнейшей динамики роста цен – индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,4 пункта, до 187, показывает исследование.

При этом показатель целесообразности крупных покупок замедлил рост по сравнению с маем на 1,5 пункта и установился на значении 71,3 – в мае он вырос на 3,7 пункта.

Хотя в целом индекс экономических ожиданий растет четвертый месяц подряд, увеличившись в июне на 1,1 пункта - до 65,7, некоторые его составляющие показали серьезное проседание, отмечают аналитики компании.

Так, индекс ожидаемой динамики безработицы вырос на 8,1 пункта, до 133,5 после положительного тренда в мае, когда этот показатель просел на 5,3 пункта. Негативную тенденцию исследователи заметили и относительно индекса ожидаемого роста экономики страны в ближайшем году - он в июне снизился на 6,1 пункта до 56,4.

"Такие настроения могут быть следствием неопределенности относительно предоставления следующего транша МВФ", – комментируют авторы исследования.

Ухудшились при этом и ожидания украинцев относительно курса доллара в ближайшие три месяца – индекс девальвационных ожиданий поднялся на 1,4 пункта до 150,9.