За нарушение правил обмена валюты у финучреждений будут отбирать лицензии

Национальный банк Украины в настоящее время не планирует отзывать лицензии у всех финансовых учреждений, специализирующихся на валютообменных операциях, но при выявлении неоднократных нарушений правил проведения таких операций намерен отзывать лицензии у нарушителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора в ответ на запрос о достоверности информации в ряде СМИ о намерениях НБУ закрыть большинство обменных пунктов в Украине.

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В Нацбанке напомнили, что в Украине все валютообменные операции проводятся в кассах и отделениях банков или в отделениях небанковских финансовых учреждений.

«Небанковские финучреждения для проведения таких операций получили в Нацбанке генеральные лицензии. Их работа постоянно контролируется НБУ и его территориальными управлениями. При выявлении неоднократных нарушений лицензия отзывается», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк намерен применять к банкам жесткие меры воздействия за манипулирование на валютном рынке, включая отзыв генеральной лицензии на проведение валютных операций. По информации НБУ, анализ работы банков показал, что некоторые из них допускают недобросовестные операции по торговле валютой на межбанковском валютном рынке Украины.

Эксперты считают, что купленная банками валюта попадает на «черный» рынок, что подтверждается статистикой продолжающегося оттока валютных вкладов из банков, утренними очередями возле отделений банков из желающих купить валюту и активизацией «нелегальных» пунктов обмена валют.

Как заявил первый замглавы НБУ Александр Писарук, активизация «черного» валютного рынка является естественным временным побочным эффектом после введения регулятором жестких административных ограничений.