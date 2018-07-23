Красиво жить не запретишь: в июле депутаты и аппарат Верховной Рады получили более 16 миллионов отпускных

В этом месяце депутаты провели 8 пленарных заседаний, 13 июля состоялось последнее из них.

Управление делами Верховной Рады Украины выплатило 16,3 млн грн отпускных народным депутатам и работникам аппарата в первой половине июля 2017 года.

Такая информация содержится на портале использования публичных средств, сообщает #Точно, проект Радио Свобода.

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Из этой суммы 15 млн грн выплатили народным избранникам наличными на руки.

В июле депутаты провели 8 пленарных заседаний. 13 июля состоялось последнее заседание. Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Новая, девятая, откроется уже 4 сентября.

В январе этого года народным депутатам на выполнение полномочий выплачено более 14 млн грн, причем заседания депутаты проводили только с 16 по 19 января. Остальное время они должны были работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Напомним, ранее УНИАН писал, что согласно исследованию, украинцы стали богаче, но все еще опасаются скачков валюты.