США предложили странам G7 создать зону свободной торговли

При этом глава Минфина США Стивен Мнучин отметил, что для этого должны быть выполнены три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Глава Минфина США Стивен Мнучин предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов "большой семерки".

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на его заявление во время встречи с коллегами из стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

"Если Европа верит в свободную торговлю, то мы готовы подписать соглашение о беспошлинных торговых отношениях", - подчеркнул Мнучин.

Вместе с тем он отметил, что для этого должны быть выполнены три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ заявил, что США сначала должны отменить пошлины на сталь и алюминий, а также отказаться от угрозы ввести пошлины на ввоз автомобилей из стран ЕС.

"Мы отказываемся вести переговоры под дулом пистолета", - отметил Ле Мэр.

Австрийский статс-секретарь Минфина Хуберт Фукс, который представляет на встрече Совет ЕС, в свою очередь, поддержал предложение Мнучина, отметив, что "даже министр финансов США выступает за справедливую и свободную торговлю".

"Проблема в том, что США понимают под справедливой и свободной торговлей что-то другое", - продолжил Фукс.

Он заявил, что отмены американских пошлин на сталь и алюминий не должен быть условием для торговых переговоров ЕС и США.

"Предварительные условия никогда не обещают ничего хорошего", - отметил Фукс.

Комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московичи заявил, что после переговоров в Буэнос-Айресе разногласия между их участниками не исчезли, но встреча в целом была напряженной.

В проекте итогового заключения говорится, что торговые споры и другие политические кризисы увеличили риски для роста мировой экономики. В связи с этим требуется готовность к диалогу, а также проведению необходимых реформ.