Глава Минфина подпишет в Великобритании конвенцию об избежании двойного налогообложения

Подписание конвенции позволит улучшить в Украине инвестиционный климат, стимулировать рост экономики и развитие международной торговли.

Исполняющая обязанности главы Министерства финансов Украины Оксана Маркарова находится с рабочим визитов в Великобритании, где она примет участие в подписании многосторонней конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

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Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно сообщению, благодаря этому, Украина сможет одновременно вносить необходимые изменения во все действующие международные договоры об избежании двойного налогообложения.

"Подписание Многосторонней конвенции (MLI) - это шаг в рамках Плана действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS). Подписание конвенции позволит улучшить инвестиционный климат, стимулировать рост экономики и развитие международной торговли", - говорится в сообщении.

В рамках визита Маркарова также встретится с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакрабарти. В ходе встречи стороны будут говорить о новой стратегии работы банка в Украине на период 2018-2023 годы.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

В рамках плана ОЭСР разработала 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию. Среди них: совершенствование правил трансфертного ценообразования, предотвращение уклонения от уплаты налогов с помощью международных договоров, налогообложение доходов контролируемых иностранных компаний, обмен информацией. Присоединение Украины к BEPS означает, что страна обязуется имплементировать минимальный стандарт плана, включающий четыре шага борьба с налоговыми злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов налогообложения, избежание злоупотреблений при применении налоговых конвенций, раскрытие информации об использовании схем агрессивного налогового планирования, увеличение эффективности механизмов разрешения споров по применению договоров об избежании двойного налогообложения между странами.