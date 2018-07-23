Торговые войны США: как Трамп меняет мировой порядок

Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа меньше всего беспокоит рост или падение мировой экономики — для него намного важнее рост экономики США. И хотя директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в результате развязанной Трампом политики торговых войн будет потеряно не менее 0,5% глобального ВВП, поверьте, Трампа это ничуть не взволновало.

Дональд Трамп — националист. Это новейшее явление нашего времени, современной политики: президентом США стал человек, который превыше всего ставит интересы американского государства.

Как известно, основным предвыборным лозунгом Трампа было обещание сделать Америку великой снова. И он готов сделать Америку великой, даже если это приведет к падению мировой экономики. Исходя из поставленной цели, Трамп провозгласил политику протекционизма. Он посмотрел на данные торговли Соединенных Штатов с Китаем, Евросоюзом, увидел там отрицательный торговый баланс в сотни миллиардов долларов, отметил, что эта торговля несправедлива, пообещал выровнять ситуацию. И — начал вводить пошлины.

Также во время выборов Трамп заявлял, что он вернет предприятия, выведенные из Соединенных Штатов в другие страны, ликвидирует «ржавый пояс Америки» (пояс остановленных предприятий). Для этого он вводит пошлины. Он убежден, что для обхода этих пошлин и Китай, и страны Европейского союза должны будут инвестировать в промышленный сектор США, то есть возвращать обратно предприятия на территорию Соединенных Штатов. А это, помимо всего прочего, будет обеспечивать занятость американского населения.

Задача Трампа состоит в ином: заставить своих партнеров по Альянсу покупать американское оружие. Потому они должны резко увеличить свои военные расходы

Трамп действует активно и по всем направлениям. В таком контексте нужно рассматривать также и его давление в рамках НАТО на партнеров по Альянсу — он потребовал от них резкого увеличения военных расходов, по крайней мере, до 2% ВВП, а то и до 4%. Такое увеличение военных расходов не обусловлено какой-либо военной опасностью — НАТО и так в десятки раз мощнее той же России. Задача Трампа состоит в ином: заставить своих партнеров по Альянсу покупать американское оружие. Потому они должны резко увеличить свои военные расходы. Основным производителем оружия, а во многих сферах — единственным производителем оружия для стран НАТО

являются США. Это даст военной промышленности США огромную загрузку и приведет к экономическому росту страны.

Нельзя отрицать, что политика Трампа эффективна для Соединенных Штатов. Уже сейчас эксперты, оценивая состояние экономики США, говорят, что она пошла на подъем, что повышается занятость американского населения, что темпы экономического роста США ускоряются. Таким образом, Трамп действует в интересах США совершенно правильно.

Кроме того, нужно понимать, что Трампа толкает действовать именно так и столь важный фактор как государственный долг США, достигший невероятных размеров — недавно он превысил 20 триллионов долларов и продолжает расти дальше.

Трамп, как президент США, понимает, что, если сохранять прежний мировой порядок, в котором США теряют роль промышленной державы, в котором США допустили собственную деиндустриализацию, вывод предприятий со своей территории и утечку капитала, то страна не сможет в будущем расплатиться с возрастающим внешним долгом, и это рано или поздно приведет Штаты к полному экономическому краху. Поэтому Трамп и поменял политику, начав действовать сугубо в интересах США.

Естественно, страны, которые экспортировали свою продукцию в США, недовольны таким решением администрации Трампа — у них свои национальные интересы.

В целом, действия американского президента разрушают мировую глобализацию и подрывают роль международных организаций, в частности, Всемирной торговой организации. Ведь все действия Трампа, связанные с введением заградительных барьеров и пошлин, полностью противоречат обязательствам США в рамках ВТО. И многие считают, что это может привести вообще к развалу ВТО. Также эти действия противоречат и принципам работы Международного валютного фонда, Мирового банка и других международных организаций, созданных после Второй мировой войны. Потому что эти организации — инструменты глобализации. Эти организации отстаивают принципы либерализма в экономике, противостоят протекционизму. Соответственно, они могут только осуждать деятельность американского президента.

Действия американского президента разрушают мировую глобализацию и подрывают роль международных организаций, в частности, Всемирной торговой организации. Ведь все действия Трампа, связанные с введением заградительных барьеров и пошлин, полностью противоречат обязательствам США в рамках ВТО

Кроме того, пример Трампа, безусловно, будет заразителен. Он уже проявляется в Евросоюзе. Выход Великобритании из Европейского Союза,

Brexit — это ведь тоже проявление протекционизма, потому что Британия посчитала, что ей экономически невыгодно находиться в рамках ЕС.

Такая политика, на мой взгляд, станет общемировой тенденцией. И она дает очень большие шансы менее развитым странам типа Украины. Ведь в системе глобальной экономики Украина должна была быть исключительно поставщиком сырья, а создание предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, не предполагалось — такие предприятия подлежали ликвидации. Но теперь Украина имеет право последовать примеру США и вводить меры по защите своей экономики, протекционистские меры. Так у Украины появляется шанс быть не просто сырьевым придатком к крупнейшим мировым государствам, но и развивать свои высокотехнологичные производства.

Это значит, что мир существенно меняется. Если только Трампу позволят продолжать эту политику дальше…

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины