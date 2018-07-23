В случае инфляционных рисков: НБУ может снова поднять учетную ставку

Нацбанк в середине июля повысил учетную ставку на 0,5 п.п. - до 17,5% годовых, после того как два раза подряд - в апреле и мае - принимал решение сохранить ее на уровне 17% годовых.

Национальный банк Украины в случае возрастания вероятности реализации инфляционных рисков может пойти на очередное повышение учетной ставки на заседании в сентябре.

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Об этом сообщается в июльском протоколе заседания комитета монетарной политики НБУ.

В документе отмечается, что при обсуждении прошлого решения комитета 8 из 9 его членов высказались за повышение учетной ставки, которая по итогу выросла на 0,5 п.п.

Среди факторов, действие которых может привести к недостаточному снижению инфляции, регулятор привел сохранение высоких темпов потребительского спроса, снижение интересов инвесторов к активам стран, которые развиваются, задержка в реализации программы с МВФ, высокие инфляционные ожидания.

"Члены КМП (комитет монетарной политики – УНИАН) согласились, что в случае дальнейшего роста вероятности реализации указанных рисков или появления новых рисков для снижения инфляции и для макрофинансовой стабильности Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки до уровня, необходимого для возвращения инфляции к установленным целям в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в середине июля принял решение повысить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 17,5% годовых, после того как два раза подряд - в апреле и мае - принимал решение сохранить ее на уровне 17% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении составила 9,9%, замедлившись с 11,7% в аналогичном выражении месяцем ранее.