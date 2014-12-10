В России доллар и евро растут на открытии торгов

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск среды вырос на 11 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 54,16 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 21 копейку до 67,08 рубля, сообщает ТАСС.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 16 копеек до 59,97 рубля.

Напомним, сегодня утром стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,27% - до 66,01 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI понижалась на 0,06% - до 63,01 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются на заявлениях главного аналитика по нефтяному рынку Министерства нефти Ирана о желании страны увеличить добычу нефти.

Как сообщал УНИАН, во вторник рубль торговался в минусе, отражая падение нефти на пятилетние минимумы, но также предпринимал попытки восстановиться в моменты перехода нефтяных котировок на положительную территорию внутри дня.