Кабмин оценивает падение экономики по итогам года в 7% ВВП

Кабинет министров Украины оценивает падение экономики Украины по итогам 2014 года в 7% ВВП при дефиците бюджета в 5% ВВП и дефиците государственного монополиста – Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в 110 млрд грн, говорится в правительственной программе, опубликованной на веб-портале Кабмина.

"Военные потери экономики - золотовалютные резервы менее 10 млрд долл., стремительная девальвация гривни, падение ВВП - 7%, дефицит публичных финансов - 5% ВВП, дефицит НАК "Нафтогаз Украины" - 110 млрд грн", - говорится в программе.

Также военными потерями названы системные проблемы в банковском секторе, стремительная девальвация гривни и инфляция. «В этой связи только радикальные решения и действия могут уберечь страну от экономической катастрофы», - говорится в программе правительства.

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Как сообщал УНИАН, 9 декабря Кабинет министров Украины утвердил программу своей деятельности на 2015-2016 годы, основная цель которой – максимально приблизить Украину к членству в ЕС. Программа предусматривает реформу сферы обороны и безопасности, судебную реформу, налоговую реформу, изменение подходов к управлению государственным имуществом, а также ряд новаций в социальной сфере в части монетизации и адресности льгот.