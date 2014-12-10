МВФ: Украине нужна дополнительная помощь в $15 млрд

Украине для предотвращения финансового коллапса в 2015 году потребуется порядка 15 млрд долл. дополнительной финансовой помощи, говорится в оценке Международного валютного фонда, которую цитирует британское издание Financial Times.

На официальном сайте МВФ не приводит такой оценки.

«Международный валютный фонд оценил потребность Киева в дополнительном финансировании в 15 млрд долл. и предупредил правительства стран Запада о необходимости предотвращения финансового коллапса в Украине», - пишет FT.

Как отмечается, необходимые средства частично поступят по линии МВФ в рамках выполнения программы кредитования экономики Украины, рассчитанной до 2016 года с общим объемом финансирования 17 млрд долл. Однако это не покроет необходимого, и потому необходимо вести переговоры с официальными лицами государств и правительств. «И это будет нелегко, поскольку лишних средств на рынке немного», - отмечает Financial Times.

Расчеты экспертов МВФ, которые приводит издание, основываются на прогнозе падения экономики Украины на 7% по итогам года, на резком сокращении торговых отношений с Россией, значительном сокращении государственных резервов и фактической остановке промышленности восточных областей, занимавших до 16% в общем объеме промпроизводства страны.

«Без дополнительной помощи Киев столкнется со значительным дефицитом бюджета или будет вынужден объявить суверенный дефолт по своим облигациям», - отмечает FT.

По информации газеты, Украина помимо финансирования со стороны МВФ, запросила дополнительную помощь от Евросоюза в объеме 2 млрд евро. «Однако министр финансов Италии Пьер Карло Падоан, возглавляющий переговоры по Украине, подчеркнул, что главным условием предоставления средств должно стать выполнение плана реформ», - сообщила FT.

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Как сообщил УНИАН, ранее в МВФ оценивали потребности Украины во внешнем финансировании в 2015 году на уровне 19 млрд долл. при условии продолжения войны на востоке и отсутствия преобразований в банковском секторе и реальном секторе экономики.

С 9 декабря в Киев по приглашению правительства приехала миссия МВФ для продолжения переговоров по выполнению программы сотрудничества и обсуждению возможностей получения Украиной третьего и четвертого программных траншей общим объемом порядка 2,7 млрд долл. Транш будет выделен по решению Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце декабря – начале января 2015 года.

Украина одобрила программу сотрудничества с МВФ в апреле, общий объем кредитования составляет 17 млрд долл., из которых Украина получила 4,6 млрд долл.