Украина подписала конвенцию о налогообложении, которая должна помешать бизнесу прятать прибыль

Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств.

Исполняющая обязанности главы Министерства финансов Украины Оксана Маркарова подписала конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

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Согласно сообщению на сайте министерства, подписание Многосторонней конвенции (MLI) - это шаг в рамках Плана действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS)

«Имплементация Плана действий BEPS будет способствовать гармонизации международных налоговых правил с более чем 70 странами мира и создаст более прозрачную налоговую среду. Подписав конвенцию MLI, мы сможем внести необходимые изменения в существующих международных договорах об избежании двойного налогообложения между Украиной и другими государствами», - сказала Маркарова.

В сообщении отмечается, что далее конвенцию должен ратифицировать парламент.

«Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

В рамках плана ОЭСР разработала 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию. Среди них: совершенствование правил трансфертного ценообразования, предотвращение уклонения от уплаты налогов с помощью международных договоров, налогообложение доходов контролируемых иностранных компаний, обмен информацией. Присоединение Украины к BEPS означает, что страна обязуется имплементировать минимальный стандарт плана, включающий четыре шага борьба с налоговыми злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов налогообложения, избежание злоупотреблений при применении налоговых конвенций, раскрытие информации об использовании схем агрессивного налогового планирования, увеличение эффективности механизмов разрешения споров по применению договоров об избежании двойного налогообложения между странами.