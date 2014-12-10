При цене нефти $70 экономика России попадет в замкнутый круг — Всемирный банк

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по России всего через неделю после последнего пересмотра. Пессимистичный сценарий теперь стал наиболее вероятным: вместо стагнации будет спад, пишут "Ведомости".

В начале декабря ВБ понизил прогноз роста российской экономики в 2015 г. с 0,3 до 0%, теперь базовый сценарий предполагает, что экономика сократится на 0,7% из-за более глубокого снижения цен на нефть и сохранения высокой неопределенности.

Читайте такжеРоссийский экономист предсказывает дальнейшее падение рубля, крах экономики РФ и всего государстваИз крупных наднациональных организаций ВБ пока единственный, кто прогнозирует рецессию в России. МВФ ожидает в 2015 г. рост на 0,2% (прогноз сделан в октябре), ОЭСР — 0% (конец ноября).

ВБ ожидает продолжения спада инвестиций еще в течение двух лет, а также сокращения потребления в 2015 г. — впервые с 2009 г., приводятся в сообщении банка слова ведущего экономиста ВБ по России Биргит Хансл. Ухудшена и оценка перспектив 2016 г.: теперь ВБ ожидает роста экономики на 0,3% вместо 0,5%.

Средняя цена нефти в 2015 г. составит $78/барр., в 2016 г. — $80, ожидает ВБ. Прежний прогноз был $85 и $90/барр. в 2015 и 2016 гг. — такой уровень цен, по оценке ВБ, может удержать российскую экономику от спада, только теперь этот вариант стал оптимистичным.

Именно пересмотр аналитиками ВБ прогноза по нефти стал причиной ухудшения прогноза по России, уточнил экономист ВБ Сергей Улатов. Из-за этого девальвация будет больше, а инфляция — выше: ее среднегодовой уровень с 7,7% в 2014 г. вырастет до 9,3% в 2015 г., ожидает ВБ. Это дополнительно, наряду с экономическим спадом, повлияет на доходы населения: их сокращения в реальном выражении ВБ, в отличие от Минэкономразвития, не ожидает, но и слабого роста, как в прежнем прогнозе, — тоже. Соответственно, и спад потребления будет не столь большим, говорит Улатов (у Минэкономразвития — почти на 4%).

Такой вариант у ВБ уже был, но считался не основным, а пессимистичным. В новом пессимистичном варианте ВБ предполагает, что цена нефти в ближайшие два года останется на уровне $70/барр. ($72 в 2016 г.). В этом случае экономика в 2015 г. сократится на 1,5%, спад инвестиций в предстоящие два года будет более глубоким, а спад потребления не ограничится одним годом. Россия попадет в «замкнутый круг»: из-за рецессии реальные зарплаты и потребление будут падать, а из-за падения потребления будет рецессия. В таком сценарии расти будет только чистый экспорт и по итогам 2016 г. все же обеспечит экономике те же 0,3%, что и при $80/барр., благодаря более сильному сокращению потребительского и инвестиционного импорта.