Во вторник в Украине подорожает евро, доллар застыл на месте

Официальный курс НБУ на 24 июля: 100 USD – 2644.9683 грн; 100 EUR – 3098.8449 грн; 10 RUR – 4.1854 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2644.9683 (23 июля – 2644.6104)

100 EUR – 3098.8449 (23 июля – 3086.2603)

10 RUR – 4.1854 (23 июля – 4.1655)

В понедельник, 23 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,48 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к закрытию торгов понизились к доллару с открытия на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,61/30,62 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4497 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 488 сделок на сумму 285,94 млн долл.