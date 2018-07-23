Фискальная служба обвинила крупную IT-компанию в уклонении от уплаты налогов

По результатам проверки предприятия, установлены факты занижения НДС и налога на прибыль в размере 3 млн грн.

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы заявляет, что одна из известных IT-компаний, офисы которой находятся в 36 странах мира, воспользовалась схемой уклонения от уплаты налогов путем привлечения фиктивного предприятия.

Читайте такжеГФС назвала тройку лидеров про уплате налогов: "Нафтогаз" на первом месте

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе анализа данной схемы, сотрудники Офиса, сотрудничая с подразделениями налоговой милиции установили, что в течение 2015 году предприятием осуществлено приобретение информационно-консультативных услуг у фиктивного предприятия, которое, в свою очередь, приобретало данные услуги у других фиктивных фирм", - сообщает ГФС.

По результатам проверки предприятия, установлены факты занижения НДС и налога на прибыль в размере 3 млн грн, йдеться у повідомленні.