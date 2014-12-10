Госстат ухудшил оценку падения ВВП Украины в третьем квартале до 5,3%

По информации Госстата, данные приводятся в постоянных ценах 2010 года без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Также Госстат ухудшил оценку падения ВВП в третьем квартале по сравнению с предыдущим, вторым кварталом, с учетом сезонного фактора, - до 2,3% с 2,1% по опубликованным в октябре оперативным данным.

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Номинальный ВВП Украины по итогам третьего квартала составил 428,163 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года снизился на 4,6%, по сравнению с первым кварталом 2014 года и с учетом сезонного фактора - на 3,2%.

Как заявлял ранее экс-министр финансов Александр Шлапак, макропоказатели Украины будут пересмотрены, возможно, в сторону улучшения, в то время как ранее он прогнозировал падение ВВП страны в 2014 году на 8-9%.

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам января-сентября 2014 года, по оценкам Национального банка, составило 3,5%.

Украинское правительство прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 7%, Национальный банк – на 7,5%.

Согласно последним прогнозам международных финансовых организаций, падение ВВП Украины в 2014 году составит 8% по оценкам Всемирного банка, 9% - по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, 6,5% - по оценкам Международного валютного фонда.