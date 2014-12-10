Украинцам с 2017 года придется платить рыночную цену за свет и газ

Об этом говорится в правительственной программе.

Согласно документу, правительство рассчитывает к 2017 году полностью ликвидировать кросс-субсидирование, при котором компенсация заниженных тарифов на электроэнергию для населения ложилась на промышленность.

Ранее, 9 декабря на заседании правительства, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что украинцы обязаны платить реальную рыночную цену за энергетические ресурсы, иначе дефицит «Нафтогаза», который составляет 110 млрд грн, при дефиците госбюджета 68 млрд грн, «будет вечным». При этом Яценюк не уточнил сроки повышения тарифов на энергоресурсы для населения.

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Кабинет министров еще весной 2014 года утвердил окончательный график повышения тарифов на природный газ для населения вплоть до 2017 года в зависимости от годового потребления.

В частности, предусмотрен следующий график повышения цен на газ: с 1 мая 2015 года — повышение на 40%; с 1 мая 2016 г. - на 20%; с 1 мая 2017 г. - на 20%.

НКРЭ с 1 мая 2014 года повысила минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.