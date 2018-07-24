НБУ меняет "формулу" расчета курса гривны к доллару

Сообщается, что регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 - на два часа раньше, чем сейчас. При расчете курса НБУ будет отсекать нерепрезентативные соглашения, а также дополнит публикацию справочным и резервным курсом.

Национальный банк Украины с 1 августа 2018 меняет методику расчета официального курса гривни к доллару США. Соответствующие изменения закреплены постановлением Нацбанка №80, информирует пресс-служба НБУ.

Сообщается, что регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 - на два часа раньше, чем сейчас. При расчете курса НБУ будет отсекать нерепрезентативные соглашения, а также дополнит публикацию справочным и резервным курсом.

"Согласно принятому решению, официальный курс гривны к доллару США будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов США на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины с другими банками и с Национальным банком Украины, и информация о которых предоставлялась Национальному банку торгово-информационными системами до 15-30 в соответствующий рабочий день", - говорится в сообщении.

Новая методика расчета предполагает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок в соответствующий день, а, следовательно, такие сделки являются не репрезентативными для их учета при расчете официального курса гривны к доллару США. Сначала из имеющегося ряда сделок отсекаются все сделки, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются сделки, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения.

Расчет официального курса гривны к доллару будет осуществляться как средневзвешенное по всем сделкам, которые остались после отсечения.

Кроме официального курса гривны к доллару США, НБУ также будет осуществлять ежедневный расчет справочного курса. Он будет рассчитываться по той же методике, что и официальный курс, но на основании данных о сделках, заключенных на межбанке к 12:00. Такой курс будет публиковаться на сайте Нацбанка до 12:30.

Механизм расчета официального курса гривны к другим валютам остался без изменений.