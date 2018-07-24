Дискуссии с МВФ идут конструктивно: министр финансов рассказала о переговорах по бюджету и ценах на газ
Украина ведет "очень конструктивные переговоры" с Международным валютным фондом, относительно новых цен на газ для населения. Об этом в понедельник, 23 июля, заявила и.о. министра финансов Елена Маркарова в Лондоне, передает Bloomberg TV.
По ее словам, с момента ее назначения на пост руководителя Минфина, этот вопрос стал один из ключевых приоритетов для возобновления и активного участия в переговорах с МВФ.
"На мой взгляд, сейчас у нас очень хорошие дискуссии... О бюджете и ценах на газ у нас очень конструктивные дискуссии, которые я надеюсь скоро закончатся конструктивом", - сказала Маркарова.
Также она добавила, что Украина улучшила показатели исполнения государственного бюджета.
Маркарова в Лондоне также заявила, что соглашение поможет Украине возобновить финансовые поступления от фонда в рамках льготного кредита на 17,5 миллиардов долларов.