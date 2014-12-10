У Яценюка рассчитывают удвоить объемы экспорта к 2020 году

Об этом говорится в программе правительства, опубликованной на веб-портале Кабмина.

«Необходимо активное продвижение экспорта и защиты рынка. Максимальное использование преимуществ режима свободной торговли с ЕС должно быть постоянным, а удвоение украинского экспорта должно быть достигнуто к 2020 году, - говорится в программе. – К 2018 году следует подготовить договоры о свободной торговле с Канадой, Турцией, Израилем, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, Экономическим содружеством государства Западной Африки, другими странами».

Читайте такжеКабмин хочет зону свободной торговли с Канадой, Израилем и странами Африки

При этом политика открытого при правительстве Офиса торгового представителя должна быть «наступательной» и вестись «непрерывно».

Кроме того, Кабинет министров Украины в рамках реализации новой экономической политики намерен внедрить ряд преобразований в сфере сельского хозяйства и продовольственной политики, а именно - разработать законопроекты о государственном материальном резерве и развитии сельского хозяйства, а также создать условия для того, чтобы Украина стала лидером мирового продовольственного рынка и начала экспортировать не только сырье, но и продукты переработки.

Как сообщал УНИАН, объемы экспорта украинской продукции за 11 месяцев, по данным ГФС, сократились на 13%, или 7,2 млрд долл., - до 50 млрд долл. При этом экспорт украинской продукции в страны Европейского Союза по итогам 11 месяцев текущего года вырос на 5% и составил треть всего украинского экспорта.

Экспорт в страны СНГ и Азии, по данным ГФС, упал: на 31% по государствам Содружества и на 8% по странам Азии. В результате в относительных цифрах доля стран СНГ в общем объеме экспорта составила 28%, а стран Азии – 27,7%. Экспорт в Российскую Федерацию упал на 32%.

9 декабря Кабинет министров Украины утвердил программу своей деятельности на 2015-2016 годы, основная цель которой – максимально приблизить Украину к членству в ЕС. Программа предусматривает реформу сферы обороны и безопасности, судебную реформу, налоговую реформу, изменение подходов к управлению государственным имуществом, а также ряд новаций в социальной сфере в части монетизации и адресности льгот.