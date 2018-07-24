МВФ прогнозирует Венесуэле 1000000% инфляции к концу года

Фонд отметил, что ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1 000 000% в конце 2018 года.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное заявление об экономической ситуации в Западном полушарии.

"Мы прогнозируем рост инфляции до 1 000 000% к концу 2018 года. Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов", - отмечается в документе.

Фонд подчеркивает, что Венесуэла находится в глубоком экономическом и социальном кризисе. Ожидается, что в 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%.

"Третий год подряд снижение ВВП страны выражается двузначными цифрами", - отметили в МВФ. Это, по мнению экспертов фонда, обусловлено значительным падением добычи нефти. При этом снижение темпов роста экономики Венесуэлы в 2019 году прогнозируется на уровне 5%.

"Падение экономической активности, гиперинфляция и дальнейшее ухудшение уровня предоставления общественных благ (здравоохранение, электро- и водоснабжение, сфера транспорта и безопасности), а также нехватка продовольствия по субсидированным ценам привели к огромным миграционным потокам, что усилит побочные последствия для соседних стран", - заключили в организации.

В апреле МВФ прогнозировал уровень инфляции в Венесуэле в нынешнем году на уровне 13 865%. Это самый высокий показатель инфляции в мире. На втором месте Судан, инфляция в котором прогнозируется на уровне 43,5% в 2018 году и 39,5% в 2019 году.