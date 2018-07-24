Украинцы в июне продали валюты на $269 миллионов больше, чем купили

С начала года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 1,235 миллиарда долларов.

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в июне составила 268,7 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, за месяц банки продали наличной валюты населению на 947,8 миллиарда долларов, купили – на 679,1 миллиона долларов.

Согласно приведенным данным, с начала года – за январь-июнь - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 1,235 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,139 миллиарда долларов.